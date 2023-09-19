В «Лужниках» меняют газон

На стадионе «Лужники» газон пришёл в негодность из-за концертов, которые там проводились. Фотографии показал телеграм-канал «Крысева |Терлецкий».

В настоящий момент на главной футбольной арене России идут работы по замене травяного покрытия – старый газон срезается. Играть в футбол в «Лужниках» нельзя будет ещё больше месяца, а там и до зимнего межсезонья недалеко.

Ранее в «Торпедо» говорили о намерении вернуться в «Лужники» в ноябре. Команда сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там «автозаводцы» занимают четвёртое текущее место в турнирной таблице.