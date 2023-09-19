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Галактионов ответил на вопрос о трансфере Гилавоги

19 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос журналистов о возможном подписании бывшего полузащитника национальной сборной Франции Жозуа Гилавоги.

- Была информация о Гилавоги - он свободный агент. Что знаете об этом?

- Не готов комментировать персоналии.

В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей за немецкий «Вольфсбург», отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего француза в два миллиона евро. На счету Жозуа семь игр за сборную Франции.

«Локомотив» может усилиться экс-полузащитником сборной Франции

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жозуа Гилавоги Михаил Галактионов
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