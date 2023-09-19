Галактионов озвучил условия подписания «Локомотивом» свободных агентов

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поведал о том, при каких обстоятельствах «железнодорожники» могут подписать игроков из числа свободных агентов.

«Если среди свободных агентов будут игроки, которые нас усилят, и будет доступно по соотношению цена-качество, то клуб рассмотрит», - передает слова специалиста Sport24.

Последний матч «Локомотив» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2. После восьми туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате подопечные Галактионова сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге.