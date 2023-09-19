Кики: «Я быстро освоился в «Урале»

Защитник «Урала» Кики рассказал о своей адаптации в екатеринбургском клубе.

Напомним, 28-летний португалец перешёл в «Урал» минувшим летом из «Визелы». По словам Кики, в России он освоился быстро, поскольку в Португалии выступал за команду, где уделялось большое внимание физической подготовке.

«На самом деле, в Португалии я играл в достаточно скромной команде, которая не относится к числу грандов. Мы также большое внимание уделяли физической подготовке, поэтому в РПЛ и «Урале» я освоился быстро», — приводит слова Кики «Матч ТВ».

В составе «Урала» защитник успел провести 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, завтра, 20 сентября, в рамках группового этапа Кубка России «Урал» встретится с «Локомотивом». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.