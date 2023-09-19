«Зенит» поздравил Фернандеса с днём рождения

Сегодня, 19 сентября, день рождения отмечает защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес. Пресс-служба «сине-бело-голубых» поздравила игрока с 33-летием.

«Дорогой Марио! От всей души поздравляем и желаем продолжать демонстрировать на поле высочайший уровень футбола, радовать болельщиков и покорять новые вершины с «Зенитом»!» - говорится в публикации петербургского клуба.

Фернандес пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, подписав однолетний трудовой договор. В нынешнем сезоне Марио поучаствовал в девяти матчах и отметился голевой передачей за питерцев.