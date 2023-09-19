Божович оценил уровень новичка «Спартака» Бабича

Футбольный специалист Миодраг Божович, известный по работе в клубах Российской премьер-лиги, поделился мнением о новичке московского «Спартака» - сербском защитнике Срджане Бабиче.

«Бабич - хороший, а будет играть еще лучше!» - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Срджан перешел в «Спартак» из «Альмерии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила пять миллионов евро. Защитник подписал с «красно-белыми» трехлетнее трудовое соглашение.

В недавнем поединке восьмого тура Премьер-лиги Бабич забил победный гол в ворота «Сочи». «Народная команда» выиграла со счетом 1:0.