Тарасов: «Проблема «Локомотива» в том, что там нет меня и рэпера T-Killah»

Бывший игрок московского «Локомотива» и национальной команды России Дмитрий Тарасов высказался о трансферной кампании «железнодорожников» минувшим летом.

«Какие проблемы у «Локомотива» остались после трансферного окна? Проблема в том, что там нет меня и рэпера T-Killah», - рассказал Дмитрий в интервью корреспонденту «РБ Спорта».

В последнем матче Премьер-лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. По итогам восьми туров подопечные Михаила Галактионова занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате «железнодорожники» проведут против петербургского «Зенита».