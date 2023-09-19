Тарасов: «У «Локомотива» зависимость от Дзюбы»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о зависимости «железнодорожников» от игры нападающего Артёма Дзюбы.

«У «Локомотива» Дзюба-зависимость? Плюс-минус так и есть, потому что, когда он получил травму, вообще не было игры в атаке. Потом он появился - команда сразу выиграла», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале. Контракт 35-летнего голеадора с московским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Артём сыграл шесть поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.