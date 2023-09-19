Мостовой высказался о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался в переходе полузащитника питерского «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

Экс-игрок сборной России отметил, что Бакаев сделал правильный выбор, так как он там сможет заработать и будет нормально жить.

«Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ‑5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Ранее гендиректор клуба из ОАЭ подтвердил аренду футболиста до конца нынешнего сезона.