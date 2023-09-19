Иван Башич: «Оренбург» останется в РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о целях команды на нынешний сезон Российской премьер-лиги.

Босниец не знает, какие шансы у уральского клуба в этом сезоне.

«Надеюсь, что мы сможем оказаться на том же месте, что и в том сезоне, или выше. Но «Оренбург» останется в РПЛ, я надеюсь на это», - приводит слова Башича «Чемпионат».

После восьми туров подопечные Давида Деограсии занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков.

В следующем туре они на выезде сыграют против «Пари НН». Поединок состоится в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 14:00 по московскому времени.