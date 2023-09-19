Кухарчук: «Буду играть, пока есть силы, я люблю футбол»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что пока не намерен завершать игровую карьеру.

«Выгляжу молодо — на 27 себя чувствую. Буду играть, пока есть силы, я люблю футбол», — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

Также 33-летний футболист допустил, что однажды может получить приглашение в сборную России. По словам Кухарчука, для этого ему необходимо показывать результативную игру.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Пари НН» пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, сегодня, 19 сентября, «Пари НН» встретится со «Спартаком» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.