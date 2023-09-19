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Агент сообщил об интересе «Локомотива» к полузащитнику Машарипову

19 Сентября 2023 • 11:23 Комментировать

Московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Жалолиддину Машарипову. Об этом сообщил футбольный агент Рузимурод Усманов.

«Интерес к Машарипову от «Локомотива» был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям. Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с 2021 по 2023 год 29-летний узбекский футболист выступал за саудовский «Аль-Наср». В общей сложности Машарипов провел за эту команду 45 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жалолиддин Машарипов
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