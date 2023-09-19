Салихова - о переходе Бакаева в «Аль-Вахду»: «Семак тоже не раскрыл дарование»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева в арабский клуб «Аль-Вахда».

«Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом - тульский «Арсенал», - передает слова Заремы Metaratings.ru.

«Аль-Вахда» арендует Бакаева без права выкупа.

В сезоне-2023/2024 российский полузащитник принял участие в восьми встречах за петербургский «Зенит», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.