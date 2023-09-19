В ОАЭ подтвердили трансфер Бакаева

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Аль-Вахде». Об этом сообщил гендиректор клуба из ОАЭ Халид Алхнайе в разговоре с журналистом Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что стороны подпишут арендный договор без права последующего выкупа.

27-летний хавбек начал нынешний сезон в составе петербургского «Зенита». Зелимхан принял участие в четырех поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.

В петербургский клуб Бакаев перешел из столичного «Спартака» летом прошлого года. Он подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетний контракт.