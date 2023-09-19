«Зенит» был близок к подписанию игрока сборной Уругвая

«Зенит» был близок к приобретению уругвайского нападающего «Орландо Сити» Факундо Торреса. Об этом сообщил агент 23-летнего футболиста Эдгардо Ласальвия.

«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал. Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», — цитирует агента Sport24.

В текущем розыгрыше МЛС Торрес провёл за «Орландо Сити» 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 14 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 20 сентября, против «Ахмата» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.