Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу нового тренерского штаба в «Оренбурге».

«Оренбург» - хорошая по составу команда. Ярошику не хватило опыта, чтобы с ходу дать результат, а испанец быстро нашёл свой стиль. Он работает на багаже Лички, до этого трудился в клубной академии. Тренерская молодость не позволила Ярошику показать результат с колёс. У него есть своё виденье футбола, но не всё получилось реализовать», - сказал Тарханов.

Напомним, что после отставки Ярошика пост главного тренера «Оренбурга» занял испанец Давид Деограсия.