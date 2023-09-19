Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о переходе Зелимхана Бакаева в клуб из ОАЭ.

«Трансферное окно во всех ведущих лигах уже закрылось. Ехать в ОАЭ можно только за деньгами. Пока эта лига - неконкурентная.

Почему у него не получилось в «Зените»? Он играл с большими перепадами. Порой ярко выступал, но потом пропадал. На его результативности сказалась нестабильность. Возможно, «Зенит» - не его команда. Он проиграл конкуренцию Малкому, Мостовому и остальным игрокам», - сказал Масалитин.

Бакаев перешел в клуб «Аль-Вахда» на правах аренды.