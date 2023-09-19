Башич рассказал о жизни в Оренбурге

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своей жизни в России.

«Я не тот человек, который любит куда-либо ходить. Даже в тот же самый ресторан. Я простой парень, мне хорошо в Оренбурге. Я полтора года в России, мне всего здесь хватает», - приводит слова 21-летнего футболиста Sport24.

Напомним, что Башич пополнил ряды «Оренбурга» летом прошлого года, перебравшись из боснийского клуба «Зриньски».

В нынешнем сезоне Иван провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом. После восьми туров Премьер-лиги «Оренбург» с восемью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.