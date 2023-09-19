«Аль-Вахда» взяла Бакаева в аренду без права выкупа

Стали известны подробности перехода полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду».

Как сообщает «РБ Спорт», 27-летний россиянин перешёл в клуб из ОАЭ на правах аренды без права выкупа. Поэтому по окончании нынешнего сезона Бакаев вернётся в «Зенит». Отмечается, что на таких условиях сделки настоял петербургский клуб.

В текущем сезоне Бакаев провёл в составе «сине-бело-голубых» восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета петербургского клуба футболист защищает с лета 2022 года, ранее он выступал за московский «Спартак».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 20 сентября, против «Ахмата» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.