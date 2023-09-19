Сафонов отреагировал на призыв Карпина уезжать из РПЛ

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на слова наставника национальной команды Валерия Карпина. Специалист посоветовал российским футболистам уезжать в другие чемпионаты.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть возможность. Те, кто его осуждают, делают неправильно», - передает слова Сафонова «Матч ТВ».

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. Контракт игрока с «быками» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Матвей провел восемь матчей и пропустил три мяча.