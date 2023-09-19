Чернышов: «Балтике» нужно постараться зацепиться за РПЛ»

Российский специалист Андрей Чернышов поделился мнением о выступлении калининградской «Балтики» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, что руководство понимает, что сложно в первый сезон после возвращения в элиту показывать высокие результаты. Нужно постараться просто зацепиться за РПЛ», - передает слова Чернышова Betonmobile.ru.

После восьми туров «Балтика» набрала четыре очка и замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре калининградская команда на домашнем стадионе примет грозненский «Ахмат». Встреча состоится в субботу, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.