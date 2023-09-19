Бабич отреагировал на слова Хлусевича, назвавшего его тёмной лошадкой

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал слова своего одноклубника Даниила Хлусевича, ранее назвавшего его тёмной лошадкой московского клуба.

«Что думаю? Ха-ха! Ничего. Шучу со всеми здесь. Они хорошие ребята и отличные игроки», — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из испанской «Альмерии». В составе «красно-белых» 27-летний серб успел провести три матча и забить в них два мяча.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени.