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Бабич отреагировал на слова Хлусевича, назвавшего его тёмной лошадкой

19 Сентября 2023 • 09:54 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 5 ч. 30 мин.

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал слова своего одноклубника Даниила Хлусевича, ранее назвавшего его тёмной лошадкой московского клуба.

«Что думаю? Ха-ха! Ничего. Шучу со всеми здесь. Они хорошие ребята и отличные игроки», — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из испанской «Альмерии». В составе «красно-белых» 27-летний серб успел провести три матча и забить в них два мяча.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой игры запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич Даниил Хлусевич
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