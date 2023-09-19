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Бабич: «Каждая команда хочет отнять очки у «Спартака»

19 Сентября 2023 • 08:59 Комментировать

Сербский защитник Срджан Бабич, перешедший в московский «Спартак» в летнее трансферное окно, высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Уровень футбола в России хороший. Каждая команда хочет отнять очки у «Спартака». Нам бывает сложно открыть счет в матче», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче спартаковцы одержали минимальную победу над «Сочи» со счетом 1:0. Решающий гол забил Бабич в компенсированное время.

После восьми проведенных туров подопечные Гильермо Абаскаля с 13 баллами занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич
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