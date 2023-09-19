Вагнер Лав высказался о результативности Чалова в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, долгое время выступавший в чемпионате России за столичный ЦСКА, высказался о форварде «армейцев» Фёдоре Чалове.

«Рад, что Фёдор забивает много голов. Надеюсь, он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», - передает слова южноамериканца «Чемпионат».

Лав занимает второе место в списке лучших голеадоров «армейского» клуба. На счету бразильского форварда 124 забитых мяча. Он уступает лишь Григорию Федотову (137). Что касается Чалова, то в активе 25-летнего россиянина 79 голов. Фёдор занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА.