Орлов: «Дзюба становится тормозом «Локомотива»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Дзюба хорош был в прошлом сезоне, он спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, надо много тренироваться. Артём невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры», - рассказал Орлов в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний нападающий провел шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Он играет за «железнодорожников» с февраля.