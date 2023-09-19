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Агент Ренана высказался о возможном уходе из «Зенита»

19 Сентября 2023 • 08:23 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента в другой клуб.

«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» - великий клуб», - передает слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, что Ренан пропустил пять последних матчей «сине-бело-голубых». Сначала его беспокоила травма, а затем он заболел.

19-летний защитник присоединился к петербургскому коллективу в январе текущего года. Роберт подписал с чемпионом России долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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