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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил работу Семака в «Зените»

19 Сентября 2023 • 07:30 Комментировать

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Роман Широков высказал мнение об игре петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Семак прогрессирует и в игре заметны улучшения. Он более вариативный стал. Мне кажется, что они стали значительно сильнее, а он более уверенным в принятии решений на поле», - рассказал Роман в эфире на телеканале «Россия 24».

В последнем поединке Премьер-лиги «Зенит» на выезде уверенно разобрался с казанским «Рубином» (3:0). После восьми туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 17 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Роман Широков
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