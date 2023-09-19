Широков оценил работу Семака в «Зените»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Роман Широков высказал мнение об игре петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Семак прогрессирует и в игре заметны улучшения. Он более вариативный стал. Мне кажется, что они стали значительно сильнее, а он более уверенным в принятии решений на поле», - рассказал Роман в эфире на телеканале «Россия 24».

В последнем поединке Премьер-лиги «Зенит» на выезде уверенно разобрался с казанским «Рубином» (3:0). После восьми туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 17 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.