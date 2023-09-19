Широков оценил работу Ивича в «Краснодаре»

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич правильно расставляет приоритеты на поле. Все забудут, что где-то некрасиво сыграли. Если выиграли - все останутся довольны. Ивич хорошую работу делает. Самое главное обрести стабильность», - рассказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 18 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.