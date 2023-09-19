ЦСКА не может победить в четырёх турах подряд: Владимир Федотов – следующий на выход

После восьми сыгранных туров московские армейцы расположились на седьмой строчке в турнирной таблице. Вместе с «Локомотивом», который так же, как и ЦСКА, набрал ровно половину из возможных очков. Клубы худшие среди московских команд. Подопечные Владимира Федотова последний раз выигрывали в середине августа. С тех пор, на протяжении четырёх туров кряду, не могут набрать трёх очков в одном матче. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует причины неудач ЦСКА и пытается дать прогноз о возможном увольнении Федотова из клуба.

Троих уже убрали

В сезоне-2023/2024 уже случилось три отставки. Первым был Сергей Ташуев, который покинул «Ахмат». Следом были Вадим Евсеев и Дмитрий Хохлов. Все три команды («Ахмат», «Факел» и «Сочи»), которые возглавляли названные специалисты, находятся вне пределов первой десятки. В следующем туре ЦСКА отправляется в гости к «Ростову». Подопечные Валерия Карпина располагаются в турнирной таблице ниже армейцев, но дома проиграли только в одном матче из четырёх. В случае неудачи команда Владимира Федотова опустится на десятую строчку. Есть вероятность, что эта встреча станет последней для 57-летнего наставника армейцев.

Без сухих матчей

В восьми сыгранных турах ЦСКА ещё ни разу не сохранил свои ворота в неприкосновенности. 12 пропущенных мячей (5 – дома, 7 – в гостях), и обязательно хотя бы один гол в каждом туре в воротах ИгоряАкинфеева или Владислава Торопа. Может показаться, что дело в 19-летнем сменщике Акинфеева, но это не так. Соперники создали наибольшее количество голевых моментов возле ворот армейцев (в среднем 5 за игру). Поэтому если бы не голкиперы, то дело могло бы обстоять ещё хуже. Вопросы возникают к Мойзесу, Роше и Набабкину, которые не успевают за соперниками, а в концовке матча и вовсе совершают обилие ошибок. Как следствие, пропущенные мячи от московского «Динамо», «Оренбурга» и «Зенита» после 70-й минуты встречи. Поклонники клуба надеются на Игоря Дивеева, который должен вернуться зимой после травмы.

Трансферы пока не работают

Но замены Дивееву пока что нет. Трансферное окно закрыто. На игроков обороны руководство ЦСКА потратило 6 млн евро. Мойзес свой функционал отрабатывает, а делать выводы об игре другого бразильца, Келлвена, который вышел на замену в матче с «Зенитом» и отыграл только один полный матч с «Крыльями Советов», рано. При этом Келлвен закрывает правую бровку, а проблемы в центре обороны, где выступает 37-летний Кирилл Набабкин, остаются открытыми. Не проявляет себя в атаке чилиец Виктор Давила. Но он также ещё не отыграл ни одного полного матча. С другой стороны, ЦСКА не понёс крупных потерь, за исключением перебравшегося в «Бешикташ» Бахтиёра Зайнутдинова.

ЦСКА идёт на рекорд

В истории существования чемпионатов России ЦСКА дважды играл в течение семи туров без побед. А рекорд принадлежит концовке сезона 1999 года и старту сезона-2000. При этом весной 2000 года подопечные Павла Садырина за стартовые семь туров проиграли шесть раз! Серия прервалась только в мае, в матче против «Зенита». В 2001 году в ЦСКА наступил настоящий кризис, причём не только игровой. Именно среди тех семи неудачных матчей была роковая для Сергея Перхуна встреча против «Анжи». В сезоне-2019/2020 армейцы начали проигрывать с декабря, а вышли из серии неудач только в конце июня, обыграв «Спартак». Столь длинная по времени серия связана с паузой в чемпионате России по причине пандемии. Отметим, что ковидный сезон армейцы завершили на четвёртой строчке, а сезоны 2000 и 2001 – на седьмой и восьмой строчке турнирной таблицы.

Самые длинные серии ЦСКА без побед