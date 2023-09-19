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Булыкин: «Крылья Советов» способны побороться за медали»

19 Сентября 2023 • 03:16 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Повреждений не избежать, таков футбол, но пройдут ли без травм именно лидеры команд — это будет важно. Но кроме основных фаворитов на призовые места, я отмечу и «Крылья Советов» - думаю, что они способны побороться за медали в этом сезоне», — заявил экс-игрок «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит «РБ Спорт». Также, по мнению эксперта, самарский клуб провёл хорошую трансферную кампанию, усилившись не меньше, чем богатейшие коллективы в России.

Напомним, что после восьми туров чемпионата подопечные Игоря Осинькина занимают третье место в турнирной таблице с 15 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин
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