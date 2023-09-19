Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Вернёмся в Европу — никуда не денемся

19 Сентября 2023 • 03:11 Комментировать

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил сроки возвращения отечественного футбола в международные турниры.

«Наверное, все понимают, что в ближайшие два года всё равно что-то произойдёт. Вернёмся — никуда не денемся. Отношение, правда, будет не очень к нам. С той стороны нам всегда хотели насолить. Так что к этому надо относиться спокойно», — заявил экс-игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в интервью «РБ Спорт».

Также нынешний тренер «Леон Сатурна» считает, что российскому футболу необходима реформа подготовки молодых футболистов. Однако, по мнению эксперта, в стране отсутствуют необходимые для этого специалисты.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
03:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Крылья Советов» способны побороться за медали»
03:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: Вернёмся в Европу — никуда не денемся
03:07 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» поделились планами на строительство новой инфраструктуры
03:01 · Россия. Премьер-лига
Орлов похвалил Осинькина за работу в «Крыльях Советов»
02:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Запросов по Лео Перейре из России не поступало»
02:26 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Крылья Советов» могут побороться за медали»
02:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Проверка возможностей Ромащенко будет после зимнего перерыва»
02:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил состояние игроков «Локомотива» после матчей сборных
02:05 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Карпин никогда не поставил бы игрока с травмой
00:57 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: Шунин показал, что никогда не нужно делать
00:34 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: Между Карпиным и Абаскалем было недопонимание
00:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов прокомментировал увольнение Хохлова из «Сочи» 2
00:13 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У «Краснодара» есть комплекс провинциалов»
18 Сентября
23:15 · Кубок России
Литвинов пропустит матч против «Пари НН» в Кубке России
22:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов в восторге от новичка обороны «Спартака»
Все новости
Рекомендуем