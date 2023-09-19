Широков: Вернёмся в Европу — никуда не денемся

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил сроки возвращения отечественного футбола в международные турниры.

«Наверное, все понимают, что в ближайшие два года всё равно что-то произойдёт. Вернёмся — никуда не денемся. Отношение, правда, будет не очень к нам. С той стороны нам всегда хотели насолить. Так что к этому надо относиться спокойно», — заявил экс-игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в интервью «РБ Спорт».

Также нынешний тренер «Леон Сатурна» считает, что российскому футболу необходима реформа подготовки молодых футболистов. Однако, по мнению эксперта, в стране отсутствуют необходимые для этого специалисты.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.