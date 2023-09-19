Орлов похвалил Осинькина за работу в «Крыльях Советов»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о работе Игоря Осинькина во главе «Крыльев Советов».

«Тут я бы, конечно, похвалил Осинькина. Он самый лучший тактик. Сколько игроков от него уходят. И, кстати, хуже играют там, куда уходят, в других командах. У себя там в Самаре они были настоящими звёздами. А в других клубах – другие тренеры», – заявил журналист в интервью «РБ Спорт».

В качестве аргумента Орлов привёл игру Бенхамина Гарре, который быстро вписался в команду Осинькина, став лучшим футболистом РПЛ в июле и августе. Это, по мнению эксперта, характеризует работу специалиста.

Напомним, что после восьми туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.