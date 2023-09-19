Колосков: «Крылья Советов» могут побороться за медали»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы «Крыльев Советов» после восьми туров Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что они вполне могут побороться за медали в этом сезоне, предпосылки к этому есть. У них хороший тренер, есть игра. Но им нужно наладить игру в обороне, чтобы претендовать на что-то большее», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт». Также Колосков отметил, что всегда симпатизировал самарцам из-за приятного комбинационного футбола, при котором команда красиво и выигрывает, и проигрывает.

Напомним, что после восьми туров чемпионата подопечные Игоря Осинькина находятся на третьем месте в турнирной таблице с 15 очками.