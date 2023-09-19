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Орлов: «Проверка возможностей Ромащенко будет после зимнего перерыва»

19 Сентября 2023 • 02:17 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
окончен

Известный журналист Геннадий Орлов оценил перспективы Мирослава Ромащенко во главе грозненского «Ахмата».

«Ташуев этих игроков подбирал и готовил. А проверка возможностей Ромащенко будет только после зимнего перерыва, как он подведёт команду к весенней части чемпионата. Если подведёт здорово – значит, он тренер настоящий», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». Также экс-комментатор отметил, что на месте Ромащенко было некорректно говорить о состоянии «Ахмата» после отставки Сергея Ташуева.

Напомним, что Мирослав Ромащенко возглавил грозненцев в августе текущего года. В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» находится на 10-м месте после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Геннадий Орлов Ахмат
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