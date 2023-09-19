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Галактионов оценил состояние игроков «Локомотива» после матчей сборных

19 Сентября 2023 • 02:10 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов оценил влияние международной паузы на состояние игроков «железнодорожников».

«Была дилемма — ставить тех, кто с нами работал или отталкиваться от последнего матча — с «Балтикой». Мы приняли решение внести несколько изменений, но кардинально ничего не менять», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». Михаил отметил, что игроки вернулись в его расположение за два-три дня до матча с «Оренбургом», что отчасти негативно сказалось на результате «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» проиграл домашний матч восьмого тура РПЛ со счётом 0:2. Подопечные Галактионова находятся на восьмом месте в турнирной таблице с 12 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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