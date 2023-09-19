Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о нынешнем положении дел в московском «Спартаке».

- Я много лет проработал в клубах и понимаю, что настоящий тренер ведёт себя адекватно, вдумчиво и правильно на скамейке запасных. Но вы посмотрите, что делает Абаскаль. Такое ощущение, что «Спартак» специально берёт тренеров, которые всё время прыгают на кромке поля. Абаскаль, Каррера, Тедеско, Ваноли – все они понторезы, шоумены, сделаны из одного теста.

Абаскаль прыгает, кричит, после каждого единоборства не в пользу «Спартака» требует жёлтую карточку для игрока соперника. И вы посмотрите на его лицо, какой он всё время растерянный. Даже великий знаток российского футбола в общем и «Спартака» в определённом месте Салихова наконец метнула в Абаскаля молнию.

Правда, тут же она сказала, что если Карпин придёт в «Спартак», будет то же самое. А что происходило в «Спартаке» двадцать лет при ней и при её муже? Пусть назовёт, что «Спартак» за это время выиграл. Чемпионство с Каррерой? Весь футбольный мир знает, как «Спартак» тогда стал чемпионом, просто никто ничего об этом не говорит и не скажет. Вместо этого бывшие руководители «Спартака», их жёны и друзья постоянно рассказывают, что всё плохо, все настроены против «Спартака», никто его не любит.

Правильно комментатор сказал, что спартаковцы в концовке затолкали гол в ворота «Сочи». Если бы команды заканчивали игру в равных составах, то счёт остался бы 0:0, я больше чем уверен в этом. Не «Спартак» выиграл тот матч, а Хохлов проиграл, преждевременно сделав все замены, из-за чего потом никто не смог выйти на поле вместо получившего травму Дркушича.

Ничего нового я в «Спартаке» не увидел абсолютно. С такой ротацией основного состава ничего у него не наладится. И вы посмотрите: Абаскаль иностранца меняет на иностранца, когда на лавке у него сидит целая плеяда приличных наших пацанов. Я уже говорил, что когда иностранные тренеры берут в свои команды легионеров, наверняка у них в контрактах прописывается, что они обязательно должны играть. Вот они и играют. Абаскаль – не тренер для «Спартака». Чем быстрее команда от него избавится, тем быстрее у неё пойдут успехи.

Все специалисты футбола видели, как «Спартак» выходил на кубковый матч с «Динамо» почти полностью российскими футболистами и во что они превратили соперника. А в чемпионате, опять же, ставка делается на легионеров. Но Бонгонда – всё, сдулся. Раньше как говорили: надо сыграть хорошо два матча – первый и последний, чтобы тебя оставили в команде и не выгнали. По такому стимулу играют практически все легионеры в России. А потом удивляются, почему их перестают ставить в основу, и начинают переходить из клуба в клуб.

Если «Динамо» играет вничью, пропуская от «Пари НН» на последних минутах, то Личка остаётся с таким же лицом, с каким он был раньше. Он не прыгает, не кричит, не шумит и не даёт сумасшедших интервью, в отличие от Абаскаля. Тот говорит, что «Спартак» в матче с «Сочи» одержал заслуженную победу. Ну какая это заслуженная победа? Забей Нобоа минут за десять до конца основного времени – и всё, проиграл бы «Спартак». Заслуженная победа – это когда одна команда действительно на голову выше другой и забивает решающий мяч не на последних минутах, а гораздо раньше.

В России больше всего освещают две команды – «Спартак» и «Зенит». Но если «Зенит» из года в год становится чемпионом, то у «Спартака» ничего такого нету. А взяли бы интервью у пацанов на лавке «Спартака». Там полный набор для основного состава. Не знаю, кто был эксперт, который дал Промесу лучшего игрока матча. Мне смешно, что человек, вообще ничего не делавший почти всю игру и только в компенсированное время поучаствовавший в забитом голе, был признан лучшим.

По отношению к Абаскалю ничего плохого я абсолютно не имею, но говорю своё мнение. Он как тренер как был для меня нулём, так нулём и останется. На сегодняшний день Абаскаль – самое слабое звено «Спартака». Вместе со своими помощниками-иностранцами. Российские специалисты, как я понимаю, не имеют там права голоса. Так и будет «Спартак» дальше тратить финансы на непонятных игроков со всего мира. Но всё это без толку, пока нашим российским футболистам не надут играть и показывать себя на поле.