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Орлов: «У «Краснодара» есть комплекс провинциалов»

19 Сентября 2023 • 00:13 Комментировать
Краснодар
...
Урал
24.09 19:00

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил текущее первое место «Краснодара» в чемпионате России. Напомним, что «быки» с 18 очками всего на балл опережают питерский «Зенит» со второй строчки.

«Надо смотреть на дистанции. Пусть они не обижаются, но есть у «Краснодара» комплекс провинциалов. «Спартак», киевское «Динамо» в лучшие времена всегда были уверены в своей победе как столичные клубы. Сейчас «Зенит» такой – он уверен в своей победе, он играет до конца, и это приносит успех», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Он пояснил, что «Краснодар» пока никогда в своей истории не становился чемпионом, поэтому в минувшем выездном матче против «Ахмата» клуб приостановился.

«Нет у них вот этого качества. Как не было в своё время у «Ростова», который, помните, был второй», - добавляет Орлов.

Напомним, что в рамках девятого тура РПЛ «Краснодар» примет дома екатеринбургский «Урал». Игра состоится 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Геннадий Орлов
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