Игрок «Оренбурга» назвал главный секрет Деограсии

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал главный секрет испанского наставника уральского клуба Давида Деограсии. Напомним, что под его руководством команда не проигрывает уже на протяжении четырёх официальных матчей, а в последнем из них подопечным Деограсии удалось обыграть на выезде московский «Локомотив» - 2:0.

«Он очень ответственный человек. Наш тренер проводит тщательный анализ каждой команды и подготавливает тренировки под конкретного соперника. Дисциплина и анализ — главный секрет Деограсии», - заключил Гойкович для «РБ Спорт».

В следующем туре Премьер-лиги оренбуржцы сразятся с середняком чемпионата России в виде «Пари НН», встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.