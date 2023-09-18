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Игрок «Оренбурга» назвал главный секрет Деограсии

18 Сентября 2023 • 22:40 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал главный секрет испанского наставника уральского клуба Давида Деограсии. Напомним, что под его руководством команда не проигрывает уже на протяжении четырёх официальных матчей, а в последнем из них подопечным Деограсии удалось обыграть на выезде московский «Локомотив» - 2:0.

«Он очень ответственный человек. Наш тренер проводит тщательный анализ каждой команды и подготавливает тренировки под конкретного соперника. Дисциплина и анализ — главный секрет Деограсии», - заключил Гойкович для «РБ Спорт».

В следующем туре Премьер-лиги оренбуржцы сразятся с середняком чемпионата России в виде «Пари НН», встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович Давид Деограсия
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