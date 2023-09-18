Источник: Зелимхан Бакаев стал игроком клуба из Абу-Даби

Вингер питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев стал игроком «Аль-Вахды», что представляет высший дивизион ОАЭ, пишет UAE Kick. Официальные соцсети клуба из Абу-Даби пока молчат.

Выступать за новую команду, по информации источника, россиянин будет в рамках арендного соглашения. Оно будет действительно на протяжении текущего сезона.

Напомним, в текущем сезоне во всех официальных турнирах за «Зенит» Бакаев появился на поле восемь раз. Россиянин отметился лишь одной голевой передачей. В «Зенит» футболист, напомним, перебрался летом прошлого года из московского «Спартака», однако на протяжении всего прошлого сезона имел проблемы с игровой практикой.

Полузащитник «Зенита» Бакаев улетел в ОАЭ