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Источник: Зелимхан Бакаев стал игроком клуба из Абу-Даби

18 Сентября 2023 • 21:46 Комментировать (2)
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Вингер питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев стал игроком «Аль-Вахды», что представляет высший дивизион ОАЭ, пишет UAE Kick. Официальные соцсети клуба из Абу-Даби пока молчат.

Выступать за новую команду, по информации источника, россиянин будет в рамках арендного соглашения. Оно будет действительно на протяжении текущего сезона.

Напомним, в текущем сезоне во всех официальных турнирах за «Зенит» Бакаев появился на поле восемь раз. Россиянин отметился лишь одной голевой передачей. В «Зенит» футболист, напомним, перебрался летом прошлого года из московского «Спартака», однако на протяжении всего прошлого сезона имел проблемы с игровой практикой.

Полузащитник «Зенита» Бакаев улетел в ОАЭ

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Вахда Зелимхан Бакаев трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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TEREX
18 Сентября 2023 в 21:54
ну ежыли и там ни заиграит..то тагда толька вирблюдаф па пустыни ганять..))
ингерман
18 Сентября 2023 в 22:21
та не бро.. там вюрблюдА абученныя их гоняць па полю.. так они и бегаць научаца а патом и хфуцболе играць.. А-ха-ха-ха! )))
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