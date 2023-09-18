Ромащенко объяснил, почему «Ахмат» мало пропускает

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, почему его игроки стали реже пропускать после назначения специалиста в клуб. Напомним, что за пять матчей при Ромащенко грозненцы пропустили лишь два раза.

«Постепенно мы улучшали организацию. Мы - небольшая команда и права не имеем, чтобы один-два игрока не участвовали в оборонительных действиях. В играх с любой командой, тем более с топ‑клубами, мы должны уметь играть без мяча. Если в этот момент будем неорганизованными, 1–2 игрока будут выпадать, этого будет достаточно, чтобы нам забили», - цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

В следующем туре Премьер-лиги грозненцы отправятся в гости к аутсайдеру турнира с 16 места – калининградской «Балтике», встреча намечена на 23 сентября – это суббота.