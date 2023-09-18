Ромащенко рассказал, как отреагировал на безумный промах Ильина

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, как в клубе отреагировали на недавнюю неудачу форварда Владимира Ильина, а также высказался о своей личной реакции на момент.

«После игры ему не было сказано ни слова. На следующий день было восстановительное занятие. Там утром, чтобы ему поднять немного настроение, я на завтраке бросил фразу: «Что ж, не зря мы работаем с тобой. Сделали тебя популярным как минимум в YouTube», - цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, что во время матча 8 тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Краснодаром» форвард грозненцев не попал в ворота буквально с двух метров, зарядив по штанге. Эпизод случился в начале второго тайма, в итоге игра завершилась со счётом 1:1, а гол Ильина мог стать победным.

Как «Ахмат» с «Краснодаром» поделили очки