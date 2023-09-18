Юрий Горшков: «Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о текущем положении своей команды. Напомним, что самарский клуб идёт непривычно высоко для себя, деля третье место с московским «Динамо».

«Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу. Придаёт силы нам то, как мы играем. Надежду на хорошее будущее нам даёт то, что мы не отбиваемся и не охраняем свои ворота. Согласен с Осинькиным, что «Крылья Советов» не являются фаворитами в борьбе за первую тройку», - рассказал футболист «Чемпионату».

Напомним, что в следующем, девятом туре Премьер-лиги «Крылья» ожидает встреча с одним из худших клубов сезона – «Сочи». Недавно южане сменили главного тренера – вместо Дмитрия Хохлова им стал Александр Точилин.