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Юрий Горшков: «Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу»

18 Сентября 2023 • 20:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о текущем положении своей команды. Напомним, что самарский клуб идёт непривычно высоко для себя, деля третье место с московским «Динамо».

«Игроки «Крыльев» не смотрят в турнирную таблицу. Придаёт силы нам то, как мы играем. Надежду на хорошее будущее нам даёт то, что мы не отбиваемся и не охраняем свои ворота. Согласен с Осинькиным, что «Крылья Советов» не являются фаворитами в борьбе за первую тройку», - рассказал футболист «Чемпионату».

Напомним, что в следующем, девятом туре Премьер-лиги «Крылья» ожидает встреча с одним из худших клубов сезона – «Сочи». Недавно южане сменили главного тренера – вместо Дмитрия Хохлова им стал Александр Точилин.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Юрий Горшков
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