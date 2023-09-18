Защитник «Локомотива» - об Изидоре: «Захотел – ушёл, его дело»

Игрок обороны столичного «Локомотива» Евгений Морозов оценил решение уже экс-форварда «железнодорожников» Вильсона Изидора продолжить карьеру в составе конкурента московской команды – в питерском «Зените».

«Захотел — ушел, это его дело. Не осуждаю его, это его выбор, он тут мало игрового времени получал. Может, реально за ним ушел. Вот, вышел в старте. Если так и дальше будет, значит, он был прав», - говорит Морозов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Изидор уже забил свой первый гол за новый клуб. Это случилось в выездном матче против «Рубина» (3:0) в минувшем туре Премьер-лиги.

Изидор объяснил своё празднование гола в матче с «Рубином»