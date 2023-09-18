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Борис Игнатьев предположил, чего не хватает Хохлову-тренеру

18 Сентября 2023 • 20:15 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Ветеран отечественного тренерского цеха Борис Игнатьев оценил недавнюю отставку из «Сочи» Дмитрия Хохлова и рассказал, что бывшему лидеру столичного «Динамо» скорее всего не хватает харизмы.

«Можно хорошо знать методику подготовки команды. Но важнее внутреннее состояние души, когда ты можешь человека разбудить и он пойдет брать Берлин. Этим умением отличались такие тренеры, как Маслов, Бесков, Семин, Газзаев. Они похожи на вулкан. А можно быть люляем, который не разбудит игроков. Они так и будут спать в раздевалке, на поле», - говорит Игнатьев для «РБ Спорт».

Возглавил Хохлов «Сочи» 10 апреля текущего года и проработал в клубе менее полугода.

Ранее в своей тренерской карьере молодой 47-летний тренер работал с такими командами как «Кубань», московское «Динамо» и волгоградский «Ротор».

«Сочи» идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

Провал «проекта «Сочи» и возможный вылет в Первую лигу

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Дмитрий Хохлов
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