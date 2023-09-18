Ветеран ЦСКА Максим Боков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат 8-го тура РПЛ в матче ЦСКА – «Крылья Советов» (2:2).

«У ЦСКА всегда был характер, и отрицать это глупо. Есть такое выражение, что футбол – это простая игра, а сложной делаем мы её сами. Поэтому я думаю, как раз к этому всё и идёт. То, что неосознанно делаются ошибки, это и приводит к пропущенным голам. Если брать сторону болельщиков, то неинтересно смотреть, когда обе команды не допускают ошибок. Я думаю, если бы не было ошибок, то в футбол играли бы не живые люди, а роботы. Жаль, что ЦСКА не удалось выиграть, но всё равно молодцы, что отыгрались.

Я не хочу никого выделять, потому что будет неправильно. Назову одного, другой обидится. Я думаю, что отношение к этой игре двоякое… Вроде как сравняли счёт, собрались после удаления и в то же время дали сопернику забить два гола», — сказал Боков.

ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов», уступая по ходу матча 0:2. Команда Владимира Федотова набрала 12 очков и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.