Латышонок объяснил, зачем «Балтике» опытный Джанаев

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о своём коллеге по цеху – опытном российском вратаре Сослане Джанаеве. Он пополнил состав балтийцев в летнее трансферное окно свободным агентом.

«Это опытнейший вратарь. Он помогает в работе, подсказывает советами. Сослан многое даст мне и команде», - делится Латышонок с «Матч ТВ».

Напомним, что четыре последних года карьеры Джанаев был игроком другого клуба Премьер-лиги с низа турнирной таблицы – «Сочи».

«Будет ли ротация с ним в Кубке России? Ответит только тренерский штаб», - добавил Латышонок.

Ближайший матч «Балтика» проведёт в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Дома команда Сергея Игнашевича примет самарские «Крылья Советов».