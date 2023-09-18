Изидор объяснил своё празднование гола в матче с «Рубином»

Новичок и форвард питерского «Зенита» Вильсон Изидор своеобразно отпраздновал гол, забитый в ворота «Рубина» в своём дебютном матче за «сине-бело-голубых». Футболист, напомним, после забитого мяча заткнул пальцами уши и закрыл глаза.

Изидор пояснил, что после перехода в питерский клуб получил много неприятных сообщений, некоторые из них его задели.

«Было сказано много не самого красивого обо мне. Я закрыл пальцами уши и показал: сколько бы и что бы обо мне ни говорили, на эти слова внимания не обращаю, а лишь делаю свою работу, делаю её хорошо», - цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что в матче «Рубин» - «Зенит» (0:3) Изидор на первых минутах открыл счёт встречи.