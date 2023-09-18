Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о некоторых матчах 8-го тура РПЛ.

- Что случилось с «Локомотивом», который вчера уступил «Оренбургу»? И вообще что происходит с командой в последнее время?

- Вот этого я объяснить не могу. Если брать конец прошлого сезона, «железнодорожники» выглядели очень здорово. Возможно, все дело в подготовительным периоде, и там были допущены ошибки. Просто надо находиться в команде, чтобы это видеть.

- ЦСКА едва не проиграл «Крыльям Советов». Удивлены такому результату?

- Самарцы оставляют очень приятное впечатление. Вот здесь видна работа тренера. Игроков забирают, он берет новых. Стиль игры клуба очень легко отличить от любой другой команды. Они действительно играют, и от такого футбола болельщики получают удовольствие. Вот это и есть работа тренера. Там ведь нет звезд. Они берут ребят на перспективу, а потом продают. А команда при этом остается и показывает очень симпатичный футбол.

- «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат». Воспринимаете этот клуб как основного соперника«Зенита»?

- Пятьдесят на пятьдесят. «Зенит» остается «Зенитом». А «Ахмат» с приходом нового тренера преобразился. Хотя игроки те же. А команда другая.

Елена Григорьевская