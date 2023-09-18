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Балахнин: «У команды ЦСКА туманное будущее» эксклюзив

18 Сентября 2023 • 19:35 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
окончен

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по матчам лидеров РПЛ в восьмом туре.

- ЦСКА едва не проиграл «Крыльям Советов». Как вам матч?

- Странная игра получилась. Когда «армейцы» находились в полном составе, они проиграли все, что можно: в скорости, борьбу. Доминировали только гости. Но после удаления у хозяев как будто переключился тумблер: их игра стала другой. Вдесятером «армейцы» выглядели гораздо интереснее, быстрее. Именно такого футбола я ждал от ЦСКА с первых минут. Не знаю, с чем связаны такие перепады. Возможно, с психологией. Плюс явно не хватает исполнителей. Причем не для ротации, а таких, кто действительно мог бы сделать эту команду сильнее. Селекция явно не сработала так, как делала это раньше. Поэтому у команды туманное будущее. Хотя она проявила характер.

- «Зенит» возвращает утраченные позиции на старте. Можно ли сказать, что эта команда ни в чем не уступает прошлогодней?

- Я согласен с выражением Семака, который сказал, что потенциал прибывших не сравним с теми, кто ушел. Трудно заменить Малкома и Кузяева, но питерцы сейчас показывают хорошую игру. Считаю, это было ожидаемо. Просто требовалось время, чтобы команда пришла к этому состоянию.

- «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат», а мог и проиграть, если бы не промах Ильина. Как вам этот матч?

- Игра была равной. «Ахмат» сейчас выглядит достойно. Уже который тур команда играет на очень хорошем уровне. У «Краснодара» случился провал в самом начале матча. Это недопустимо для команды, которая борется за первое место. Это детская ошибка. И сколько потом было потрачено усилий, чтобы сравнять счет. А что касается момента у Ильина, то я не понимаю, как такой гол можно было не забить. Такое попадание в штангу - это шедевр. Захочешь - так не сделаешь. Но «Краснодар» все равно начал нагнетать и переломил игру. Да и в целом выглядел поинтереснее. Было видно, что это лидер РПЛ.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Сергей Балахнин
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