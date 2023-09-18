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Титов: «В первом тайме «Рубин» мне очень понравился»

18 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать
Факел
...
Рубин
25.09 19:00

Бывший российский футболист Егор Титов порассуждал об одном из матчей минувшего, восьмого тура РПЛ. Это встреча «Рубина» и «Зенита», в которой действующий чемпион страны разгромно обыграл республиканский коллектив - 3:0.

«В первом тайме «Рубин» мне очень понравился. У них были хорошие моменты. Команда здорово выбегала, был хороший прессинг, настрой великолепный. Всё было здорово. А потом, конечно, сказался класс питерцев», - рассуждает Титов для «Московского комсомольца».

Напомним, что после успеха в Казани зенитовцы лишь на балл отстают от первого места, которое занимает «Краснодар». У команд 17 и 18 очков соответственно. «Быки» в минувшем туре не смогли совладать с «Ахматом» в гостях, поделив очки – 1:1.

«Если бы не быстрый гол гостей, который, не хочу утверждать, скорее всего из офсайда, счет мог быть иным», - добавил Титов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Егор Титов
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